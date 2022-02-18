خشان يحذر من المحاصصة وتدخل رئاسة البرلمان بتشكيل اللجان النيابية

حذر النائب المستقل باسم خشان، من تشكيل اللجان النيابية وفقا للنقاط والمقاعد والمحاصصة الحزبية، لافتا الى ان تدخل رئاسة البرلمان بتشكيل اللجان لن يصب في مصلحة الشعب.

وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “تشكيل اللجان النيابية يجب ان يكون من خلال مجلس النواب وليس عن طريق رئيس المجلس او نائبيه، اذ ينبغي ان يكون التوزيع على اللجان داخل المجلس من دون تدخل الهيئة الرئاسة او رؤساء الكتل”.

وأضاف ان “اللجان النيابية ستكون منتجة في حال اختيار ذوي الاختصاص والكفاءة كلٌ حسب لجنته ووضعه في المكان المناسب لاختصاصه، وبعكسه فأن اللجان لن تقدم المرجو منها”.

وبين ان “الذهاب باتجاه المحاصصة والنقاط حسب المقاعد النيابية في تشكيل اللجان، سيكون له مرود سلبي على مستوى البلد، حيث ان البرلمان يعتبر جهة منفصلة عن الحكومة يؤدي عمله بحسب مايحقق مصلحة الشعب”.

وشدد خشان على ضرورة عدم جعل نتائج الانتخابات حاكمة فيما يتعلق بتوزيع النواب على اللجان النيابية داخل البرلمان”.