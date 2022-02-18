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التغيير: قرار الاتحادية ملزم التطبيق وجميع اموال نفط الاقليم تذهب في جيوب الفاسدين


اكد عضو حركة التغيير الكردية فرمان حسن، الجمعة، ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن نفط كردستان ملزم التطبيق من قبل الحكومة الاتحادية، مبينا ان واردات النفط والغاز في الإقليم تذهب الى جيوب الأحزاب الحاكمة ومسؤولي كردستان.

وقال حسن في حوار متلفز ان ” مجلس النواب لم يعمل على اصدار قانون النفط والغاز خلال السنوات الماضية وان  واردات النفط والغاز في الإقليم تذهب الى جيوب الأحزاب الحاكمة ومسؤولي كردستان “.

واضاف انه ” ليس هنالك أي رقم حول الكميات التي تصدرها حكومة إقليم كردستان من النفط وان  فشل السياسة النفطية في كردستان لان النفط خيره للمسؤولين وليس لمواطني الإقليم “.

وتابع حسن ان ” المشاكل العالقة بين بغداد واربيل لم تنته إلا بعد الركون للقانون والدستور وان قرار المحكمة الاتحادية ملزم التطبيق والحكومة الاتحادية عليها حل المشاكل بطرق سلمية “

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