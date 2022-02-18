محلل سياسي : : قرار المحكمة بشأن النفط في الإقليم اضعف حظوظ الحكومة بالولاية الثانية

رأى المحلل السياسي محمد الساعدي، ان قرار المحكمة الاتحادية بشأن الصادرات النفطية في الإقليم قد اضعف حظوظ الحكومة بالحصول على الولاية الثانية، لافتا الى ان التحالف الثلاثي قد لايدوم طويلا نتيجة القرارات الحاكمة من قبل الاتحادية.

وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “توجه بعض الأطراف السياسية لدعم الولاية الثانية للحكومة بات ضعيفاً، نتيجة قرار المحكمة الاتحادية واجب التنفيذ بالتحقيق بالملف النفطي في الإقليم، حيث خسرت الحكومة الحالية دعم كردستان لها بالحصول على الولاية مرة أخرى”.

وأضاف ان “المعطيات تشير الى ان التحالف الثلاثي داعم لتولي الكاظمي ولاية ثانية، ولكن هذا التحالف مهدد بالانقسام، خصوصا ان قرار المحكمة يحتم على الحكومة اتخاذ إجراءات لاترغب بها حكومة الإقليم، وهو ماسيخلق فجوة بين الداعمين للولاية الثانية والأحزاب المتحالفة معهم في كردستان”.

وبين ان “قيام بعض الأطراف الكردية بتسيس قرار المحكمة قد ينعكس سلبا على تلك الأطراف، حيث بالإمكان ان تتخذ بحقهم إجراءات قضائية نتيجة محاولة تسيس الموضوع”.