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الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 200 حبة مخدرة في الرمادي


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 200 حبة مخدرة في مدينة الرمادي.

وذكرت الخلية في بيان  أنه "بناءً على توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية، بملاحقة عصابات الجريمة المنظمة وباشراف ميداني من مدير شعبة استخبارات وأمن والفرقة العاشرة، تمكنت قوة مشتركة من الفوج الأول اللواء ٣٨ وفصيل استطلاع اللواء و قسم المخدرات والشؤون العقلية/ الرمادي، من القاء القبض على احد تجار المخدرات وبالجرم المشهود وبحوزته ٢٠٠ حبة مخدرة في منطقة ابو طيبان بمدينة الرمادي".

واضافت، انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه وفق احكام المادة ٢٨ مخدرات."

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الإطاحة بتاجر مخدرات بحوزته 200 حبة مخدرة في الرمادي
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