تصريح أمريكي مفاجئ بشأن أوكرانيا

اعتبرت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، أن "روسيا تتجه إلى غزو وشيك" لأوكرانيا رغم إعلانها عن انسحابات عسكرية.

وقالت غرينفيلدن في تصريح صحفي أدلت به الخميس، إنها طلبت من وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، المشاركة في اجتماع حول أوكرانيا يعقده مجلس الأمن الدولي في نيويورك.

وأوضحت المندوبة الأمريكية وهي أيضا برتبة وزير بصفتها عضوا في حكومة الرئيس، جو بايدن، أن بلينكن وفي طريقه الى مؤتمر حول الأمن ينظم في نهاية الأسبوع في ميونخ، سيحضر الأمم المتحدة، مبينة: "إنه سيطلع العالم بأننا نبذل أقصى جهدنا لمنع حرب".

وقالت غرينفيلد إن "العناصر على الأرض تشير إلى أن روسيا تتجه نحو اجتياح وشيك"، وأضافت: "هدفنا هو نقل خطورة الوضع... إنه وقت حرج".

وأشارت إلى أن بلينكن سيشير الى التزام الولايات المتحدة "المكثف في الدبلوماسية والتأكيد على الطريق نحو وقف التصعيد".

وتدعي الحكومة في كييف والدول الأعضاء في الناتو بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكري قرب الحدود مع أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضي الأوكرانية.