الشرطة الاتحادية تعلن اعتقال مطلوب بالارهاب في كركوك وتصادر اسلحة واعتدة

اعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الخميس ، القبض على متهم بالارهاب في محافظة كركوك، فيما اشارت الى مصادرة أسلحة واعتدة ضمن عمليات تفتيش.

وقال بيان للاتحادية انه “في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لقطعات الفرقة الثانية شرطة الاتحادية، تمكنت قوة من الفوج الثالث اللواء السابع بالإشتراك مع مفرزة من مركز شرطة السيدية القبض على ثلاثة متهمين من ضمنهم امرأه صادر بحقهم أمر قبض وتحري وفق أحكام المادة ١٣ ٤ ( اعتداء بالسلاح) بموجب قرار قاضي محكمة تحقيق البياع ، تم إحالتهم إلى الجهات المختصة.

واضافت “باسناد مفارز الجهد الاستخباري وضمن واجبات التفتيش المناطقي صادرت قوة من الفوج الثاني اللواء الخامس رمانة يدوية نوع ( هجومي) و٢ مخزن عتاد كلاشنكوف وأطلاقات سلاح Bkc عدد (54) بالإضافة إلى ٢٤ اطلاقة مسدس و ٢١ اطلاقة كلاشنكوف تم العثور عليها أثناء تفتيش احد الدور في ضمن قاطع المسؤولية.

وتابع البيان “ضمن سيطره مشتركة مع مفارز شرطة النجدة والمرور ألقت قوة من اللواء الثامن القبض على احد المتهمين في منطقة التاجي شمال بغداد ضبط بحوزته كمية من مادة الكرستال ومواد تعاطي بالإضافة الى رمانه هجوميه ، تم احالته اصوليا إلى الجهات المختصة.

ومن جانبه اشارت الشرطة الاتحادية الى انه “تاكيدا لتوجيهات قائد قوات الشرطة الاتحادية في متابعة الأهداف المطلوبة التي تعمل مع المجاميع الارهابية والصادرة بحقها أوامر قبض قضائية تم تشكيل فريق عمل بإمرة العميد الركن حسين علي ردام آمر اللواء الثالث الفرقة الآلية وبإسناد الجهد الاستخباري.

واضافت “تم خلاله استدراج احد المطلوبين وفق الماده ٤ أرهاب والقبض عليه من خلال عملية أمنية مباغتة ضمن قاطع المسؤولية في كركوك، وتم إحالته إلى الجهات التحقيقية المختصة لإكمال الإجراءات التحقيقية والقانونية بحقه.