القبض على متهمين بالارهاب في بابل

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الخميس، إلقاء القبض على إثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، جنوبي وشمالي المحافظة.

وذكرت القيادة في بيان ، ان “مفارزها تمكنت من القاء القبض على إثنين من المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب، ضمن سيطرتي (ناحية الحمزة الغربي، جنوبي المحافظة) و(الشهيد العقيد خليل شلال، شمالي المحافظة)”.

واضافت القيادة ان “عمليتي القبض جرت من خلال الجهود المشتركة لمفارز السيطرتين في إجراءات التفتيش وتدقيق أسماء الوافدين مع الحاسبات الأمنية”، مشيرة الى انه “تم اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المتهمين تمهيداً لتسليمهما الى جهتي الطلب”.