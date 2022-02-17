الاعلام الامني.. الاطاحة بما يسمى والي الانبار

اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الخميس، عن الاطاحة بما يسمى بوالى الانبار عبر ضربة لطائرات القوة الجوية العراقية.

وقالت الخلية في بيان انه "بعد متابعة استخبارية دقيقة من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وخلية الاستهداف التابعة ل‍قيادة العمليات المشتركة، صبت طائرات القوة الجوية العراقية جام غضبها على عجلة كان يستقلها ما يسمى والي الانبار الإرهابي المجرم (مثنى خضر كامل شتران المكنى ابو ملوكة) مع احد مساعديه فكانت الضربة الجوية موفقة ارسلت هذين الإرهابيين الى جهنم وبئس المصير، بعد أن استهدفتهما في صحراء الرطبة".

واضافت ان "قواتنا الامنية ستبقى على العهد مع ابناء شعبنا الكريم في دحر الارهاب وملاحقة فلوله".