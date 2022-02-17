بابليون تشيد بقرار المحكمة الاتحادية بشأن نفط كردستان وتصفه بـ”الرائع”

أشادت كتلة بابليون النيابية، الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بنفط إقليم كردستان، واصفة إياه بـ”الرائع”، فيما افصحت عن بوادر انفراج سياسي قريب.

وقال المتحدث باسم الكتلة النائب دريد جميل في حوار إنه “رغم صدور قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإقليم كردستان والذي يمكن أن نصفه بـ(الرائع)، إلا أنَّ المفاوضات والعملية السياسية ماضية”.

وأضاف أنَّ “قرارات المحكمة في الآونة الأخيرة كانت حاسمة بغض النظر عن الجهة التي تستفيد منها من عدمه”، مشيراً إلى أنَّ “تلك القرارات كانت مركونة في السابق على رفوف المحكمة، وكان دورها مهماً في حسمها وإسكات جميع التأويلات التي كانت موجودة”.

وبشأن تطورات الحوارات السياسية، أكد جميل، أن “هناك بوادر انفراج سياسي خلال الأيام المقبلة”.