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انحياز ام وساطة؟.. السفير الأمريكي يدخل على خط أزمة قرار المحكمة الاتحادية


أكد المحلل السياسي هيثم الخزعلي , الخميس , أن الولايات المتحدة الأميركية دخلت على خط الازمة بعد قرار المحكمة الاتحادية العليا المتعلق بنفط إقليم كردستان العراق.

وقال الخزعلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” قرار المحكمة الاتحادية بشان نفط إقليم كردستان جاء لانهاء الخلافات التي تحصل في كل عام بين الإقليم وبغداد بشان الموازنة السنوية الاتحادية ” , مبينا ان ” التصريحات العلنية للحزب الديمقراطي بمعارضة قرار المحكمة ووصفته بالمسيس قد لوح بحدوث ازمة حقيقية مقبلة ” .

وأضاف ,  ان ” الحكومة والبرلمان سيلتزمان بقرار المحكمة الاتحادية عند اعداد الموازنة السنوية وان إشارات الإقليم بعدم تسليم النفط ربما قد تلجأ الحكومة باستقطاع موارد نفط الإقليم من حصة الإقليم بالموازنة الاتحادية ” .

وأشار الخزعلي ان ” اللقاء الذي جمع مسعود البارزاني والسفير الأمريكي في بغداد يوم امس يعني دخول الولايات المتحدة الامريكية على خط الازمة بين بغداد والاقليم”, مبينا انه “لم نحصل على أي معلومات او إشارات بما جرى في لقاء البارزاني والسفير الأمريكي لحد الان ” 

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