الاطار: سنصوت لرئيس جمهورية يحفظ سيادة العراق دون اي اتفاق سياسي

اكد النائب عن تحالف الفتح ضمن الاطار التنسيقي محمد البلداوي، الخميس، عزم الاطار التصويت على اية شخصية تتعهد بحفظ وحدة العراق وتعزز مكانته، مبينا التصويت سيكون وفقا لقناعة النائب.

وقال البلداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “ترشيح الحزب الديمقراطي الحكردستاني لشخصية اخحرى بدلا عن هوشيار زيباري لا يعني تاكيد الحصول على رئاسة الجمهورية”.

واضاف ان “الخلافات السياسية مستمرة وهذا يعني ان التصويت على رئيس الجمهورية سيكون وفقا لقناعة النائب بالمرشح “.

وأشار البلداوي الى ان “الاطار سيدعم اية شخصية سيتعهد بحفظ سيادة العراق وتنفيذ مشاريع سياسية تصب في صالح الشعب”