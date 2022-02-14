دعوات لمحاسبة زيباري بعد تهجمه على القضاء اثر استبعاده من السباق الرئاسي

اكد عضو ائتلاف دولة القانون وائل الركابي , الاثنين , ان ما صدر من قبل هوشيار زيباري من تهجم على القضاء والمحكمة الاتحادية بعد قرارها الأخير ينم على عدم احترام المؤسسات القضائية، مشيرا الى أنه بإمكان الادعاء العام محاسبته وفق القانون.

وقال الركابي في تصريح لـ / المعلومة / , ان “تصريحات هوشيار زيباري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مباشرة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية برفض ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية كان فيه تهجما واضحا على القضاء العراقي خاصة وان المحكمة الدستورية تعد الهرم الاول للفصل في النزاعات الدستورية”، مبينا أن “تلك التصريحات تنم على عدم احترام القضاء ” .

وأضاف ان “الاطار التنسيقي وعندما أصدرت المحكمة الاتحادية طعنه بشأن نتائج الانتخابات لم تعترض على ما صدر من المحكمة الاتحادية بل أعلنت احترامها لقرار المحكمة وهذا يدل على انها ملتزمة بالدستور واحترام القضاء”, مبينا ان “من يرفض او يتهجم على القضاء ويحمله اكثر من مسؤوليته يتوجب على القضاء اخذ دورة بمحاسبة المخالفين وهذا الدور من اختصاص الادعاء العام للدفاع عن القضاء”.

وكان زيباري الذي استبعدته المحكمة الاتحادية العليا من الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية امس الاحد وصف القرار بأنه تعسفي ومسيس ومبيت.