القبض على متهمين احدهما بحوزته “كريستال” في بابل

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل اليوم الاثنين، القبض على متهمين احدهما بحوزته مادة “كريستال” مخدرة.

وذكرت قيادة الشرطة في بيان ان “مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون، ألقت القبض خلال إجراءات تدقيق أسماء الوافدين مع الحاسبات الامنية، شمالي مدينة الحلة، على متهم ومطلوب وفق المادة (432) من قانون العقوبات”.

واضاف ان “مفارز سيطرة الوردية، شرق مدينة الحلة، القت القبض على مخالف عثر بحوزته أثناء التفتيش على كمية قليلة من مادة الكريستال مع (3) أدوات تستعمل للتعاطي”، لافتة الى “اتخاذ الإجراءات الأصولية اللازمة بحق المتهمين”.