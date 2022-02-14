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اعتقال مبتز يحمل هويات انتساب للحشد الشعبي في بغداد


أعلنت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، الاطاحة بمبتز يتاجر بالمخدرات ويحمل هويات مزورة في بغداد.

وقالت الهيئة في بيان إن "أمن الحشد تمكن بعد جهود حثيثة مبذولة في متابعة الخارجين عن القانون والمسيئين للحشد الشعبي من قبل المديرية العامة للامن والانضباط/ الهيئة التحقيقية والامن الوقائي وبعد استحصال الموافقات القانونية وبالتنسيق مع القوة الماسكة في منطقة السيدية الشرطة الاتحادية / الفرقة الثانية / اللواء السابع واستخباراتهم من اعتقال شخصية معروفة بالابتزاز واخذ الاتاوات من المواطنين وخصوصا في جانب الكرخ".

وأشارت إلى "ضبط مواد مخدرة وتخاويل عجلات مزورة وهويات انتساب للحشد الشعبي مزورة ولوحات سيارات غير اصولية".

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