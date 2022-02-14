الأخبار

القبض على 12 متهماً بينهم ارهابي وضبط طائرة "درون" في بغداد


أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، القبض على (١٢) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، فيما اشارت الى ضبط عدد من الاسلحة غير المرخصة والمواد المخدرة وطائرة (درون) ضمن جانبي الكرخ والرصافة.

وذكرت القيادة في بيان انه "تواصل الأجهزة الأمنية والوكالات الاستخبارية جهودها في ملاحقة العناصر الارهابية والجريمة المنظمة (الجنائية) والعابثين بالسلم المجتمعي، بالتنسيق مع قسم استخبارات وامن عمليات بغداد، إذ تمكنت قوة من اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على متهم وفق المادة ٤/١ ارهاب جاء ذلك خلال الممارسات الامنية وتفعيل حاسبة المطلوبين في سيطرة (الشهيد العقيد منعم) ضمن جانب الكرخ، فيما تمكنت قوة من اللواء السابع الفرقة ذاتها بالاشتراك مع مفرزة من مديرية امن وانضباط الحشد الشعبي من اعتقال متهم وفق المادة (١٦٠) ق.ع ضُبط بحوزته سلاح نوع مسدس غير مرخص واجهزة لتعاطي المواد المخدرة مع عدد من الهويات المزورة في منطقة السيدية".

وفي سياق متصل، "تمكنت قوة من فرقة المشاة الحادية عشرة من اعتقال (٩) متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، اضافة الى ضبط عدد من الاسلحة غير المرخصة وكمية من المواد المخدرة ضمن قاطع المسؤولية شرقي العاصمة بغداد".

الى ذلك، "تمكنت قوة من اللواء الرابع الفرقة الاولى شرطة اتحادية من ضبط عجلة تحمل منتج الحنطة مخبأ تحتها ٢٠ طن من مادة اليوريا ( التي تدخل في صناعة المتفجرات) جاء ذلك بعد الاستخبار من مكتب مكافحة اجرام النهروان بالتنسيق مع مفرزة من صقر بغداد وعلى الفور تم نصب سيطرة مفاجئة وبكمين محكم نصب له تم القاء القبض على سائق العجلة في مدخل الحرية، فيما تمكنت قوة من اللواء الثاني الفرقة اعلاه من ضبط طائرة (درون) غير مرخصة في منطقة حي البتول ضمن جانب الرصافة".

 

واشار البيان الى انه "تم تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لينالوا جزائهم وفق القانون العادل".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
رئيس مجلس القضاء الأعلى يؤكد تعرض الدستور العراقي الى “الخرق” ويحدد أبرز المواد الواجب تعديلها
دعوات لمحاسبة زيباري بعد تهجمه على القضاء اثر استبعاده من السباق الرئاسي
هيئة الحج تعلن عدد المعتمرين المتوافدين الى الديار المقدسة
الديمقراطي يعلن رسميا عن مرشح جديد لرئاسة الجمهورية
القبض على متهمين احدهما بحوزته “كريستال” في بابل
الكشف عن مخرجات اجتماع الوطني الكردستاني مع التنسيقي
العثور على عبوات ناسفة وقنابر هاون بعملية استباقية في كركوك
اعتقال مبتز يحمل هويات انتساب للحشد الشعبي في بغداد
مجهولون يغتالون مدنيا وسط مدينة العمارة
القبض على 12 متهماً بينهم ارهابي وضبط طائرة "درون" في بغداد
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1639.34
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
شرار : مركز الشرار وليس القرار شرارة التفرقة شرارة الجهل المركب شرارة اللاقرار شرارة التردد شرارة التراجع طول عمرها ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
MOHAMED MURAD : هذا التصرف من هذا الاعرجي ليس شخصيا بل هو بتوجيه من الحنانه ..ولكن شدة ردة الفعل جعلت ...
الموضوع :
ممثل مقتدى الصدر في الكاظمية المقدسة حازم الاعرجي يتطاول على مقام المرجعية الدينية والشارع العراقي يستنكر بشدة
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
عقيل جبر علي المحمداوي : فيما يخص رفع احتياطي البنك المركزي ونمو العملات الاجنبية لا اعتقد يتأتى من كفاءة الاستثمارات لان مصدر ...
الموضوع :
البنك المركزي يحسم الجدل حول سعر صرف الدولار
علي كامل : الحمد لله الذي لايحمد على مكروه سواه وانا لله وانا اليه راجعون كل ظالم على علم بظلمه ...
الموضوع :
فجيعتك..
مرتضى الحجامي : ألف رحمه ونور تنزل على قبرك عمي ابو حسن الغالي 😔🤲 ويرحم كل الشهداء الي وياك ...
الموضوع :
رئيس الوزراء نوري المالكي يرسل وفداً لحظور مجلس الفاتحة المقام على روح الشهيد قائد شرطة سامراء
مواطن : تقرير لطيف .... احسنتم ...
الموضوع :
قصة هزيمتنا في تصفيات كاس العالم 1994
فيسبوك