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أول تعليق من زيباري بعد حرمانه من الترشح لرئاسة الجمهورية


علق القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، اليوم الأحد، على قرار استبعاده من الترشح لرئاسة جمهورية العراق.

وقال زيباري في مؤتمر صحافي اليوم يوم حزين للعراق لكن الحياة تستمر.ونحن تفاجأنا باستبعادنا من الترشيح ونحترم القضاء. وان قرار استبعادي من الترشح لرئاسة الجمهورية قرار تعسفي ونحن لسنا دخلاء وقد استوفينا كل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية.

وأضاف، "هناك من لا يريد رئيساً قوياً للعراق، ويعمل على إعاقة وصول رئيس قوي إلى رئاسة الجمهورية"، مردفاً "هناك من عطل العملية السياسية والبرلمان لايقاف ترشيحنا".

وأكد زيباري، أنه "المرشح الوحيد للحزب الديمقراطي الكردستاني، وسيكون للحزب خيارات قانونية".

وفي وقت سابق من اليوم، قررت المحكمة الاتحادية، الحكم بعدم ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

ويوم الأحد الماضي، قررت المحكمة الاتحادية، إيقاف إجراءات انتخاب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. ذلك على خلفية دعوى تقدم بها أربعة نواب (علي تركي جسوم، وديلان غفور صالح، وكاروان علي يارويس، وكريم شكور محمد) أشاروا فيها إلى أن ترشيح زيباري يخالف أحكام الدستور.

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