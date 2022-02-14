شرطة الأنبار تعلن اعتقال 19 "إرهابياً"

أعلنت قيادة شرطة الأنبار، الأحد، عن اعتقال 19 "إرهابياً" في عدد من محافظات العراق.

وقالت القيادة في بيان، إنه "بناءً على توجيهات وتعليمات قائډ شرطة مُحٱفظة ٱلانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار بمتابعة الخلايا النائمة والزمر الارهابية والخارجين عن القانون والدين والمذهب في داخل المحافظة وخارجها حيث القت مفارز قسم مكافحة أجرام الانبار القبض على (19 إرهابياً) المطلوبين وفق الماده ٤ ارهاب في عدد من محافظات العراق في محافظة بغداد والسليمانية وكركوك ومحافظة الانبار".

وأضافت أنه "من بينهم (عبد الله داود معيوف) المكنى ابو ملاك و(ضيغم نبيل امين حسن) المكنى ابو براء و(ايمن سعد محمد رشيد) المكنى ابو فطومه و(معتز منير غيدان تركي) المكنى ابو فاطمة و(محمد علي منسي نطاح) و(مجيد عامر حمدان رزيك) المكنى ابو عامر".

ولفتت الى أن "هؤلاء الإرهابيين شاركو بعدة جرائم في محافظة الأنبار وخارجها ادت الى مقتل العديد من الأبرياء وتدمير البنى التحتيه وهجرو العوائل وبثو الرعب في نفوس ابناء البلد حتى وقعو في قبضة ابطال قسم مكافحة اجرام الانبار لينالوا جزائهم العادل".