المحكمة الاتحادية تعقد جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري

عقدت المحكمة الاتحادية العليا، الأحد، جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال مصدر صحفي: إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية".

ويفرض الدستور وجود ثلثي أعضاء البرلمان، البالغ عددهم 329، في الجلسة ليتحقق نصاب انتخاب رئيس الجمهورية. في المقابل، يحق للبرلمان عقد جلساته الأخرى بتحقق الأغلبية البسيطة (نصف الأعضاء + 1)، وهو ما لم يتحقق أيضاً في الجلسة التي كانت مقررة للبرلمان يوم الاثنين الماضي.