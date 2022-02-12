النائب عن محافظة نينوى وعد القدو يحذر من “مخطط خطير” لتشويه صورة الحشد الشعبي

اتهم النائب عن محافظة نينوى وعد القدو ، السبت ، جهات سياسية داخلية وخارجية بتشويه سمعة اللواءين 30 و 50 في الحشد الشعبي، محذرا من وجود مخطط خطير تقوده بعض الجهات من اجل تلفيق اتهامات زائفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “جهات سياسية عراقية تتحكم بمواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا الفيسبوك لتشويه صورة الحشد الشعبي”.

وأضاف أن “الحملة الإعلامية لتشويه صورة الحشد الشعبي لن تثني مقاتلي لواء 30 أو تكسر معنوياتهم”، مبينا أن “هناك خطة مدروسة من قبل بعض الجهات المدعومة خارجيا وداخليا لتشويه صورة الحشد الشعبي في نينوى”.

وكان عضو تحالف الفتح علي حسين أكد في تصريح سابق أن حادثة استهداف مطار بغداد الأخيرة كشفت مسلسل تشويه سمعة الحشد الشعبي وفصائل المقاومة.