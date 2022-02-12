اليكتي يتحدث عن شبه اتفاق على رئاسة الجمهورية ويتمسك بـ”التوافقية”

اكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني رشاد كلالي , السبت, التوصل الى شبه اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئيس الجمهورية، فيما جدد تمسكه بضرورة تشكيل حكومة توافقية.

وقال كلالي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اللقاء الذي جرى في أربيل بين رئيس المكتب السياسي للاتحاد الوطني بافل طالباني مع رئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني خرجت منه مؤشرات إيجابية لصالح المكون الكردي فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الاتحادية ” , مشيرا الى ان ” اجتماع طالباني وبارزاني كان إيجابيا لصالح المكون الكردي” .

وأضاف ان “بافل الطالباني عند عودته اليوم الى السليمانية دعا المكتب السياسي لعقد اجتماع موسع لمكتب السياسي سيتم فيه عرض نتائج ومخرجات لقائه مع مسعود البارزاني”.

واشار كلالي الى أن “شبه اتفاق جرى بين الطرفين فيما يتعلق بمنصب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة الا ان هذا الاتفاق يجب ان يحظى بموافقة المكتب السياسي للاتحاد الوطني ” .

ولفت الى ان “الاتحاد الوطني الكردستاني مازال متمسك بموقفه بالحكومة التوافقية وان يشارك الجميع في تشكيل الحكومة المقبلة دون اقصاء أي جهة”