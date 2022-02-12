الاستخبارات تطيح بتاجري مخدرات يحوزان 139 ألف حبة في المثنى

أعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم السبت، القبض على اثنين من تجار المخدرات وبحوزتهما كميات كبيرة من الحبوب المخدرة تقدر ( ١٣٩) الف حبة في محافظة المثنى.

وقالت الوكالة في بيان إنه "استمرارا لعملياتها الأمنية من أجل مكافحة المخدرات والقضاء على هذه الافة الخطرة على مجتمعنا، إذ تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبكمين محكم من القاء القبض على اثنين من تجار المخدرات في صحراء السماوة ضمن محافظة المثنى".

وأضافت، أنه "كان بحوزتهما (١٣٩) كيس حبوب مخدرة كل كيس يحتوي على (١٠٠٠) حبة نوع (XL) لكزز، وبمجموع (١٣٩٠٣١) مائة وتسعة وثلاثون الف و واحد وثلاثون حبة مخدرة".

وأشارت إلى، أنه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط اصولي واتخذت الاجراءات القانونية بحق المتهمين".