اعلنت مديرية مكافحة الإجرام، اليوم السبت، القاء القبض على متهم بسرقة محل لبيع الذهب في الديوانية.

وذكر بيان للداخلية انه “تمكنت مفارز شعبة البلدة في مكافحة إجرام الديوانية وبعد جمع المعلومات والتعمق بالتحقيق من إلقاء القبض على أحد المتهمين بسرقة أحد محال بيع الذهب في محافظة النجف الأشرف بعد أن اعترف المتهم أثناء التحقيق بسرقته مصوغات ذهبية لحظة تواجده هناك”.

واضاف “حيث تم تصديق أقواله قضائيا واتخاذ الإجراءات القانونية لغرض إحالته على المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل”.