قانوني: الدعوى ضد زيباري الأولى من نوعها ولايستطيع احد التكهن بمصيرها

اكد الخبير القانوني علي التميمي , السبت , ان الدعوى المقامة ضد مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية هي الأولى من نوعها ولم يسبق للمحكمة الاتحادية ان عرضت عليها دعوى مشابهة, مبينا انه لا يستطيع احد التكهن بمصير تلك الدعوى.

وقال التميمي في تصريح لـ / المعلومة /, ان ” المحكمة الاتحادية العليا تتعامل مع القضايا والدعاوى المقدمة اليها وفق الأدلة والوثائق ولا تنظر الى الدعاوى من الناحية السياسية او غيرها ” .

وأضاف ان “الدعوى المقامة ضد مرشح الحزب الديمقراطي لمنصب رئيس الجمهورية هي الأولى من نوعها ولم يسبق للمحكمة ان عرضت عليها دعوى مشابهة, ولذلك يصعب التكهن بما ستقوله المحكمة بالقضية لكونها ستنظر اليها من الوجهة القانونية وفق المادة 68 من الدستور” , مرجحا ان ” القرار البات في القضية سيحسم يوم غد ” .

يذكر ان الدعوى المقامة لدى المحكمة بشان ترشح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، هوشيار زيباري، لمنصب رئيس جمهورية العراق، بسبب إقالته عام 2016 من قبل مجلس النواب بتهم فساد.