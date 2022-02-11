مقتل شخص واصابة اثنين اخرين نتيجة مشاجرة غربي بغداد

قُتِل شخص واصيب اثنين اخرين، اليوم الجمعة، اثر مشاجرة على قطعة ارض زراعية غربي بغداد.

وابلغ المصدر ان “مشاجرة اندلعت بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ضمن منطقة الزيدان في قضاء ابو غريب، ما اسفر عن اصابة احد الاطراف بجروح مختلفة ولاذوا بالفرار”.

واضاف “بعدها قام ذوي الطرف المصاب باعتراض عجلة الفارين وقاموا باطلاق النار عليهم، ما اسفر عن مقتل شخص واصابة شخص ثاني”.

واوضح ان “اسباب المشاجرة على قطعة ارض زراعية”.