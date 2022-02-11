الداخلية تشكل لجنة للتحقيق مع المقدم “عمر نزار”

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، تشكيل لجنة للتحقيق مع المقدم “عمر نزار” المنسوب الى فرقة الرد السريع.

وذكرت الداخلية في بيان ان “توضيح الحقائق من أهم أولويات وزارة الداخلية وفي مختلف القضايا، وبعد الحديث الكثير والانباء المتداولة حول ملابسات موضوع المقدم عمر نزار المنسوب الى فرقة الرد السريع”.

واضاف “نود ان نوضح ان هذا الضابط هو الآن قيد الاحتجاز وان هناك لجنة قانونية تم تشكيلها في وزارة الداخلية للتحقيق معه في جميع الاتهامات المنسوبه اليه وان هذه هي المرة الثانية التي يتم اجراء التحقيق معه لاستكمال التحقيق السابق”.

وتابع البيان “نود ان نبين انه في حال ثبت تقصير هذا الضابط في اداء الواجب وعدم الالتزام به، فإن الاجراءات القانونية سيتم اتخاذها بحقه، واللجنة ستعمل على اطلاع الرأي العام بجميع الحقائق”، لذا اقتضى التنويه”

وكان تحقيق استقصائي، أجرته منظمة تدعى “إنهاء الإفلات من العقاب”، كشف بالوثائق والتسجيلات الفيديوية، عن ضلوع الضابط برتبة مقدم في قوات الرد السريع عمر نزار، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش الارهابي، عام 2016، وخلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن عراقية عدة، وأبرزها حادثة جسر الزيتون في مدينة الناصرية.