ميسان.. اللجنة المشتركة بين "التيار والعصائب" تعقد اجتماعها الأول – عاجل

عقدت اللجنة المشتركة بين التيار والعصائب، اليوم الجمعة، اجتماعها الأول لدرء الفتنة في محافظة ميسان.

وقال مصدر صحفي ان "اللجنة المشتركة بين "التيار والعصائب" عقدت اجتماعها الأول لدرء الفتنة في محافظة ميسان.

وأعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، امس الخميس، عن أرسال وفد إلى محافظة ميسان للتهدئة، فيما دعا مسؤول العصائب هناك الى التعاون مع اللجنة.

وأعلن الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق"، سماحة الشيخ المجاهد قيس الخزعلي، أمس الخميس، تشكيل لجنة، للتعاون مع اللجنة المشكلة من زعيم التيار الصدري، بشأن أحداث ميسان.