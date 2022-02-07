نائب سابق: مخطط اقليمي لإرسال إرهابيي السجون السورية إلى العراق

كشف النائب السابق عن تحالف الفتح ، فاضل الفتلاوي ، الاثنين ،عن وجود مخطط إقليمي خارجي لمحاولة إرسال إرهابيي السجون السورية إلى العراق .

وقال الفتلاوي ل /المعلومة /، إن “فتح بعض السجون السورية التي تحوي أعدادا كبيرة من عناصر داعش الإرهابي وتهريبهم ومحاولة دفعهم نحو العراق هو ضمن المخطط الإقليمي الخارجي في العراق”، مبينا أن “مخيم الهول الذي تتواجد فيه عوائل عناصر داعش الإرهابي يمثل خطرا كبيرا على العراق”.

وشدد انه على “القوات العراقية وكافة أجهزتها الأمنية ضرورة الوقوف ضد هذه العصابات الإرهابية ومنع كل محاولات التسلل إلى داخل الأراضي العراقية وحماية حدود البلاد مع الجانب السوري”.

وأوضح أن “المعسكرات الإرهابية الموجودة في سوريا تشكل خطرا وتهديدا على الحدود العراقية السورية وتمثل أثار سلبية على المجتمع العراقي “، مبينا أن “الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي سيقفان بالضد من هذه المحاولات الإرهابية”.

وكان مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي قال، في وقت سابق، أن هناك 70 ألف عائلة تسكن مخيم الهول من مختلف الجنسيات ، ونحو 40 ألف شخص في المخيم هم من عمر 18 عاماً ،مبينا أن وجود مخيم الهول يشكل تهديداً حقيقياً للعراق.