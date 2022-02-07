اعلنت مديرية شرطة الطاقة، اليوم الاثنين، ضبط صهريج محمل بمنتوج نفطي معد للتهريب في كربلاء.

وذكرت المديرية في بيان انه “تمكنت مفارز مركز شرطة نفط كربلاء المقدسة التابعة لمديرية شرطة الطاقة من إلقاء القبض على اثنين من المتهمين ، بعد ورود معلومات أستخباراتية، وهما يستقلان عجلة (صهريج) بداخلها منتوج نفطي دون إي موافقات رسمية”.

واضاف البيان “تم إيداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل إحدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008”.