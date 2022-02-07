ضبط أكثر من 16 الف دولار أمريكي مزيف والقبض على حائزيها في بابل

اعلنت قيادة شرطة محافظة بابل، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على شخصين ضبط بحوزتهما عملة أجنبية مزيفة من فئة ١٠٠ دولار امريكي، في سيطرة أمنية شمالي مدينة الحلة.

وذكرت القيادة في بيان ان “مفارز سيطرة الشهيد العقيد سلام شنون، تمكنت على إثر إجراءات التفتيش الدقيق للوافدين، شمالي مدينة الحلة، من إلقاء القبض على شخصين ضبط بحوزتهما (١٦,١٠٠) دولار امريكي مزيف من فئة ١٠٠ دولار”.

وأضافت، أن “المتهمين جرى تسليمهما مع المضبوطات الى الجهة المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهما وفق السياقات القانونية”.