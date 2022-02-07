القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في كربلاء

أعلنت مديرية شرطة محافظة كربلاء المقدسة والمنشآت، اليوم الاثنين، القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في المحافظة.

وذكرت المديرية في بيان انه “تم القبض على متهم مطلوب وفق المادة (4 إرهاب)،حيث استطاعت مفارز إحدى السيطرات الخارجية من خلال التفتيش الدقيق للأشخاص والعجلات وتفعيل الحواسيب الأمنية وتحديث اسماء المطلوبين والمتهمين من إلقاء القبض على المتهم”.

واضاف “وتمت إحالته على الفور الى جهة الطلب لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه”.