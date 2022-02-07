القبض على 6 متهمين بقضايا مخدرات في بابل

اعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على ستة متهمين بقضايا المخدرات في مناطق متفرقة بالمحافظة.

وذكر بيان للقيادة، أن “مفارز قسم شؤون المخدرات أستطاعت من خلال ممارسات أمنية منفصلة في جنوب وغرب مدينة الحلة القاء القبض على إثنين من المطلوبين وفق المادة (28 مخدرات)”.

واضاف ان “سيطرة الشهداء، شمالي مدينة الحلة، القت القبض على مخالف ضبط بحوزته أثناء التفتيش على كمية من المخدرات مع امبولة استنشاق وأداتين للتعاطي مع آلة جارحة، سكين”.

واشار الى ان “مفارز سيطرة حلة – كربلاء ، غرب مدينة الحلة، الفت القبض على ثلاثة مخالفين يستقلون عجلة صالون عثر بحوزتهم أثناء التفتيش على أمبولة استنشاق مخدرات مع قداحة إشعال تستعمل للتعاطي”.