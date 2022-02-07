حزب بارزاني يفكر في اسمين بدلا عن زيباري

كشف مصدر سياسي مطلع، الاثنين، أن الحزب الديمقراطي الكردستاني طلب من رئاسة البرلمان فتح باب التسجيل لمرشحي رئاسة الجمهورية في حال لم تحسم قضية هوشيار زيباري مع القضاء.

وقال المصدر في حديث ل / المعلومة /، إن “المكتب السياسي للحزب الديمقراطي يفكر بإعادة طرح أسماء بديلة عن زيباري لشغل منصب رئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن “الاسمين هما وزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، وسكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي فاضل ميراني”.

وأعلنت المحكمة الاتحادية يوم أمس عن قرار إيقاف إجراءات الترشيح بحق هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية بسبب ملفات الفساد التي عليه