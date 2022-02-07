الاتحاد الوطني ينفي سحب ترشح “برهم صالح” واستبداله بـ “لطيف رشيد”

أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، ان حزبه متمسك بترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، نافيا ان يكون الاتحاد قد استبدل صالح بـ “لطيف رشيد”.

وقال خوشناو لـ / المعلومة /، ان “الاتحاد الوطني الكردستاني متمسك بـ (برهم صالح) مرشحا لرئاسة الجمهورية للمرحلة المقبلة، ولن يقدم غيره كمرشح لهذا المنصب”.

وأضاف ان “الانباء المتداولة عن سحب ترشح (صالح) وتقديم مرشح اخر، هي الا انباء عارية عن الصحة، حيث لا يوجد مرشح اخر للاتحاد غير الشخصية المذكورة”.

وكانت بعض وسائل الاعلام قد تناقلت انباء عن مصادر، تفيد بقيام الاتحاد الوطني باستبدال (برهم صالح) بـ (لطيف رشيد) وتقديمه كمرشح لرئاسة الجمهورية، في وقت تشهد فيه الساحة السياسية صراع محتدم على هذا المنصب خصوصا بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الذي جمدت المحكمة الاتحادية مرشحه زيباري لحين البت بالدعوى المقامة ضده، وعلى اثر ذلك امتنعت الكثير من الكتل السياسية عن حضور جلسة البرلمان اليوم، لحين حسم التفاهمات حول المنصب المذكور.