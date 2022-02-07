الهايس: بعض شيوخ الانبار يحرضون على معاداة الحشد الشعبي

دعا رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس، الاثنين، الى اتخاذ الاجراءات القانونية بحق شيوخ العشائر الذين يحرضون على الطائفية ومعاداة الحشد الشعبي.

وقال الهايس ل /المعلومة/ إن “بيان شيوخ ووجهاء الانبار واستنكارهم وامتعاضهم من انتشار قوة امنية للحشد الشعبي بالقرب من قضاء الكرمة شرقي مدينة الفلوجة، يندرج ضمن مخططات طائفية يراد منها التحريض على مؤسسة امنية معترف بها”.

واضاف، أن “الجهات الامنية عليها اتخاذ موقف حازم بصدد كل من يحاول التحريض ضد مؤسسة امنية قدمت تضحيات كبيرة في عمليات التحرير”.

وأشار الى أن “بيانات الاستنكار والتوعد بالرد يذكرنا بمهازل ساحات الاعتصام وكيف فر قادتها الى المحافظات الشمالية وخارج البلد”.