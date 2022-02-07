نائب عن ديالى يطالب بتغيير قائد شرطة المحافظة ويشرح الأسباب

طالب عضو مجلس النواب همام التميمي، اليوم الإثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتغيير قائد شرطة محافظة ديالى.

وقال التميمي في حديث صحفي إن "قائد شرطة محافظة ديالى يفتقر للكفاءة وغير قادر على إدارة القيادة وممارسة مهامه على أتم وجه".

وأضاف النائب عن محافظة ديالى، أن "اللواء عباس محمد حسين لم يمارس مهام ادارية من قبل لاستلامه المنصب لأول مرة".

واشار الى، أن " قائد شرطة محافظة ديالى أقدم على إخلاء القيادة من الضباط الكفوئين الذين لديهم الامكانية لإدارة الاقسام والاماكن الحيوية".

وبين التميمي، أن "الحوادث الأمنية الأخيرة التي شهدتها محافظة ديالى تثبت أيضاً عدم قدرته على إدارة القيادة، وضبط أمن المحافظة".