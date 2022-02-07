الحشد يدمر نفقاً ومضافة لـ”داعش”الارهابي في الانبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عن تدمير نفق ومضافة لعناصر تنظيم “داعش” الارهابي غربي محافظة الانبار.

وقالت الهيئة في بيان إنه "جاء ذلك خلال عملية امنية نفذتها قوة من اللواء الثالث المقر المسيطر الثالث (فوج الفرات الاول ) بالحشد الشعبي بالتنسيق مع لواء ٣٠ الفرقة السابعة في الجيش العراقي ولواء مغاوير( حرس حدود) وبناءً على توجيهات قائد الحشد الشعبي لمحافظة الانبار اللواء ضياء ناصر لتفتيش المناطق الواقعة خلف الشريط الحدودي داخل الأراضي العراقية".

وأشارت إلى أن "العملية شملت تفتيش مناطق ( طويسان و ابو بعيرة و سدة ومسكار وتلول طيارة)"، مبينة أنها "اسفرت عن العثور على مضافة لفلول داعش الإرهابي تحتوي على أغطيه ومواد غذائية، فضلا عن العثور على نفق حيث تم تدميرهما بشكل كامل".