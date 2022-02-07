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عضو الإطار ألتنسيقي فاضل موات: الحكومة الجديدة لن تصمد ستة أشهر إذا شُكلت دون الإطار


توقع عضو الإطار ألتنسيقي فاضل موات ، الاثنين، انهيار الحكومة في غضون ستة اشهر اذا تم تشكيلها دون الاطار التنسيقي .

وقال موات في تصريح ل/المعلومة/، إن “عمر الحكومة المقبلة سيكون قصير جداً لا يتعدى الـ 6 أشهر “موضحاً أن “الحكومة المقبلة ستفشل إذ لم يشترك الإطار ألتنسيقي بتشكيلها ولن تصمد أكثر من ستة أشهر”.

وأضاف أن “عدم الذهاب بحكومة توافقية وطنية مشتركة سيقلل من عمر الحكومة المقبلة ولأنها ستكون أمام غضب الشارع الشيعي بسبب المشاريع التي ستمرر من قبل حكومة الأغلبية”.

وكان عارف عبد الجليل قد أكد في حديث سابق لـ”المعلومة”، إن “الإطار ألتنسيقي يبحث عن شراكة حقيقة ودور قيادي في هذه المرحلة الخطرة بان يكون شريك في نقطتين أساسيتين، الأولى اختيار رئيس الوزراء يكون بمبدأ التوافق”، مشيرا إلى أن “النقطة الثانية أن يكون شريكا قويا في إدارة المرحلة السياسية المقبلة”.ا

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