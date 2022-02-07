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بحوزتهم عبوات ناسفة.. القبض على ثلاثة إرهابيين في نينوى


أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاثنين، القبض على ثلاثة إرهابيين بحوزتهم عبوتان في محافظة نينوى.

وذكرت الخلية في بيان  أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة نينوى تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مؤلفة من ثلاثة عناصر تعمل في ما يسمى مفارز الدعم اللوجستي قرب أحد مخارج نينوى الرابطة مع محافظة صلاح الدين عقب نصب كمين لهم؛ وذلك بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة واستحصال الموافقات القضائية".

وتابع البيان، "إذ ضُبطت بحوزتهم داخل العجلة التي كانوا يستقلونها عبوتان تحوي على (10) كيلوغرامات من مادة ال (C4) شديدة الانفجار وكذلك على أسلاك وهواتف تستخدم لتصنيع وتفجير العبوات الناسفة".

واشار الى انه "جرى تدوين أقوال المتهمين أصولياً وأعترفوا بنقلهم للمواد الغذائية ومواد التفجير للمجاميع الإرهابية بين المحافظتين".

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