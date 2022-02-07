بعد الأمر الولائي.. هل ستقصي “الزوجة الثانية” زيباري من رئاسة الجمهورية؟

كشف القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني هدايت طاهر، الاثنين، عن قيام نائب برفع دعوى قضائية ضد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري تتعلق بتعيين زوجته الثانية وشقيقاتها بدرجات رفيعة في وزارة الخارجية.

وقال طاهر في حوار ان ” احد النواب رفع دعوى ضد زيباري بسبب تعيين زوجته الثانية وشقيقاتها وبناته في وزارة الخارجية بدرجات رفيعة في وزارة الخارجية”.

واضاف ان “رئاسة الجمهورية هي مسألة تنافسية وغير محصورة بزيباري”، مؤكدا ان “رفض ترشيح زيباري هو حق مشروع للاتحاد ونحترم القضاء الاخير”.

وبشأن تشكيل الحكومة، ذكر طاهر أن “التوافق ومشاركة الجميع هو الحل الامثل لتشكيل الحكومة وانه لا يمكن تشكيل “اغلبية توافقية” واستثناء بعض الاطراف منها”.