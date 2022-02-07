رئيس مجلس القضاء يتعهد بملاحقة قتلة القاضي "أحمد الساعدي"

تعهد رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، اليوم الاثنين، بملاحقة مرتكبي الجريمة بحق الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف الساعدي في محافظة ميسان.

وذكر بيان ل‍مجلس القضاء الأعلى أن "رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان حضر مجلس العزاء المقام في دار الشهيد القاضي احمد فيصل خصاف الساعدي في محافظة ميسان برفقة رئيس هيئة الاشراف القضائي القاضي مسلم متعب مدب ومدير عام دائرة الحراسات القضائية رحيم عبد حسن".

واضاف، أن "زيدان قدم التعازي لعائلة الشهيد وتعهد لهم بملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة النكراء بحق الشهيد".

وأشار البيان إلى أن "زيدان ابدى دعم المجلس الكامل لعائلة الشهيد في تلبية كافة متطلبات الحياة".