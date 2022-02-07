المتحدث باسم كتائب حزب الله: توجه الحشد نحو الكرمة جاء بعد ورود معلومات بتسلل الإرهاب اليها

اكد المتحدث باسم كتائب حزب الله جعفر الحسيني، الاحد، ان الحشد الشعبي توجه نحو الكرمة ويتواجد في شرق الانبار بعد ورود معلومات عن تسلل عناصر داعش الإرهابي اليها.

وقال الحسيني في تصريح متلفز ، ان “الحشد الشعبي يتواجد في شرق الانبار، حيث يتواجد فيها عناصر داعش الارهابي وخصوصا الكرمة والمناطق المحيطة بها”.

وأضاف ان “الوية الحشد الشعبي تم نشرها في المنطقة المذكورة لمنع حدوث أي خرق امني، فضلا عن انه جاء لسد واغلاق أي ثغرة ويجري العمل على تعزيز القطعات للقضاء على أي خرق قد يحدث”.

وبين ان “الكرمة قد تكون مركزا لايواء عناصر داعش الهاربة من السجون السورية، خصوصا انها كانت منطلقا لهذه المجاميع”، موضحا ان “اميركا اتاحت الفرصة لداعش للدخول الى الحدود العراقية، ويجري العمل مع الأجهزة الأمنية لمنع تسللهم الى العراق”.