الاعلام الامني يوضح بشأن دخول فصيل مسلح الى الانبار “بدون اوامر عسكرية”

أوضحت خلية الاعلام الأمني، الاحد، ان قطعات الحشد الشعبي توجهت الى الانبار، نافية ان يكون هناك فصيل مسلح مدجج بالمقاتلين قد توجه الى الانبار من دون أوامر عسكرية.

وذكرت الخلية في بيان ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تناقلت أنباءً عن قيام (فصيل مسلح يستقدم عجلات مدججة بالمقاتلين إلى الأنبار دون أوامر عسكرية)، وهنا نود أن نوضح هذا رتل تابع للحشد الشعبي من الملتحقين لأداء الواجب في مقراتهم بعد انتهاء إجازاتهم الدورية وفي طريقهم إلى قضاء القائم”.

وأضافت ان “الحشد الشعبي هو جزء من المؤسسة الأمنية والعسكرية وأن تواجدهم بشكل رسمي وفق أوامر عسكرية”.

ودعت الخلية الذين تداولوا هذه الأنباء إلى توخي الدقة في نقل المعلومات وعدم بث الشائعات ومعرفة الحقائق من مصادرها الرسمية حصراً”.