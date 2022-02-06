بيان نفي من البرلمان بخصوص قرار الاتحادية وجلسة الغد

نفت الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، الاحد، صدور بيان منها بخصوص جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقالت الدائرة في بيان إن “الدائرة القانونية في مجلس النواب تنفي صدور بيان او تصريح منها مفاده عدم تأثير الامر الولائي الذي صدر عن المحكمة الاتحادية العليا اليوم على جدول اعمال جلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية”.

ودعت، وسائل الاعلام الى “تحري الدقة واستقاء المعلومات والبيانات من مصادرها الرسمية المخولة في مجلس النواب”.