القبض على مزود "مدينة الصدر" بالمخدرات

أفاد مصدر امني في بغداد، يوم الاحد، بالقبض على تاجر مخدرات مهم، يعد "مزود" مدينة الصدر شرقي العاصمة بتلك المواد.

وقال المصدر إن قوة من قسم مكافحة مخدرات الرصافة شعبة مدينة الصدر ألقت القبض، اليوم، على المدعو ج. ج. ح. وهو احد تجار المخدرات من سكنة شارع الجوادر بالمدينة الكائنة شرقي العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، أن إلقاء قبض تم وفق مذكرة صادرة عن قاضي التحقيق بناء على إفادة الشهود والأدلة التي تشير إلى متاجرته للمخدرات وتوزيعها على الشباب في مدينة الصدر.