الديمقراطي يتفاجأ من قرار الاتحادية ويتهمها بـ “التسييس”

رد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، على قرار المحكمة الإتحادية العليا القاضي بإيقاف إجراءات ترشيح القيادي في الحزب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال عضو الحزب، وفاء محمد، في حوار تلفزيوني، إن “الحزب فوجئ اليوم، بقرار المحكمة الاتحادية إصدار الأمر الولائي القاضي بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، لاسيما وأن إسم زيباري كان ضمن المرشحين الذين أعلنهم مجلس النواب بأنهم ليس لهم عليهم أي غبار من المحكمة الاتحادية والقضاء ومن أي جهة دولية أو قضائية”.

وأضاف محمد، أنه “من الواضح جداً أن هناك ضغوطات سياسية وهناك تظاهرات تسيست من بعض الجهات السياسية قد أثرت على المحكمة الإتحادية وأصبحت مسيسة بعد إصدارها هذا الأمر الولائي بحق هوشيار زيباري”.

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق اليوم الأحد، قراراً يقضي بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.