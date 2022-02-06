الأخبار

الديمقراطي يتفاجأ من قرار الاتحادية ويتهمها بـ “التسييس”


رد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحد، على قرار المحكمة الإتحادية العليا القاضي بإيقاف إجراءات ترشيح القيادي في الحزب هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.

وقال عضو الحزب، وفاء محمد،  في حوار تلفزيوني، إن “الحزب فوجئ اليوم، بقرار المحكمة الاتحادية إصدار الأمر الولائي القاضي بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية، لاسيما وأن إسم زيباري كان ضمن المرشحين الذين أعلنهم مجلس النواب بأنهم ليس لهم عليهم أي غبار من المحكمة الاتحادية والقضاء ومن أي جهة دولية أو قضائية”.

وأضاف محمد، أنه “من الواضح جداً أن هناك ضغوطات سياسية وهناك تظاهرات تسيست من بعض الجهات السياسية قد أثرت على المحكمة الإتحادية وأصبحت مسيسة بعد إصدارها هذا الأمر الولائي بحق هوشيار زيباري”.

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، في وقت سابق اليوم الأحد، قراراً يقضي بإيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كورونا كوردستان.. 4 وفيات واصابة 857 شخصاً جديداً
نائب: قرار إيقاف عمل الأجهزة الأمنية خلال حادثة اغتيال القاضي متعمد
القبض على مزود "مدينة الصدر" بالمخدرات
الديمقراطي يتفاجأ من قرار الاتحادية ويتهمها بـ “التسييس”
الاسدي يعزي باغتيال القاضي احمد الساعدي ويدعو العشائر لدعم القضاء
النائب خشان : من المحتمل تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى اشعار اخر
بالوثائق.. نص قرار المحكمة الاتحادية بايقاف ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية
العامري يدعو مصطفى عبد اللطيف مشتت للعمل بجد لتطهير ميسان من العصابات الاجرامية
تحت التهديد والوعيد امانة بغداد تروم توقيع عقد خاص مع احدى الشركات السعودية
المحكمة الاتحادية توقف إجراءات انتخاب زيباري مؤقتا
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1666.67
الجنيه المصري 92.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 0.58
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
محمد التميمي : قانون تعسفي وضعه نضام دكتاتوري سلب فيه كل حقوق الرجال واصيح الاب محسب وضيفته دفع الأموال فقط ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مواطن : احسن عمل ممكن يقدمون عليه انهم ينزعون ثوب الدين وهذا افضل من النفاق اللذي يتسبب في التشكيك ...
الموضوع :
السعودية تعتزم حذف عبارة “لا اله الا الله” من علمها
ابوعقيل الشمري : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.. نحمد الله ونشكره على ...
الموضوع :
العتبة الحسينية تكشف حقيقة وفاة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
سعيد البرغوثي : وماذا كان يفعل الإرهابي زعيم داعش في شمال غربي سورية وفي منطقة النفوذ التركي ؟ وطبعاً في ...
الموضوع :
الكشف عن مشاركة وكالة الاستخبارات العراقية بعملية قتل "زعيم داعش"الارهابي
محمد الهندي : هم من يحكم العراق ويسرقه بالاتفاق مع الاخوه الاعداء وساستنا تبارك لهم ذلك ...
الموضوع :
العرداوي: ترشيح زيباري لرئاسة الجمهورية تجاوز على القانون والدستور
ابو محمد : احسنت واجدت فقرة مرض الولد عشتها شخصيا قبل ايام وكما وصفت بالضبط والحمد لله على كل حال. ...
الموضوع :
من قال أن الرجال لا يبكون .؟!
احمد سواعد : يعطيكم العافيه ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
حسن : السللم على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على أبا الفضل ...
الموضوع :
من كرامات الإمام الحسين صلوات الله عليه: اين ذهبت الغدة السرطانية؟قصة معاصرة حقيقية بكل حرف من حروفها
الحاج هادي العكيلي : السلام عليكم .. بالنظر لاهمية محاضرة الشيح جلال الدين الصغير في توضيح الامور وخاصة من الجانب السياسي ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يتحدث عن سنة صاخبة تتماوج بين الاحداث وآثارها وبين علامات الظهور ودورها
ابن الاعظمية : الكابتن الاسطورة حسين سعيد ابن الاعظمية البار فهو من مواليد الاعظمية وجاري تبا وتعسا وبغضا لمن يعاديه ...
الموضوع :
حسين سعيد الفلسطيني البعثي ماذا لو كان عراقياً
فيسبوك