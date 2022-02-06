الاسدي يعزي باغتيال القاضي احمد الساعدي ويدعو العشائر لدعم القضاء

تقدم رئيس تجمع السند الوطني أحمد الاسدي، اليوم الاحد، بواجب العزاء والمواساة بأغتيال القاضي احمد صافي الساعدي، فيما دعا العشائر لمساندة القضاء.

وكتب الاسدي على حسابه بتوتر، قائلا “تلقينا بألم وذهول نبأ اغتيال القاضي احمد صافي الساعدي في محافظة ميسان على ايدي عصابات الجريمة المنظمة”.

وأضاف اننا “في الوقت الذي نقدم فيه التعازي لعائلة الشهيد وللسلطة القضائية الموقرة ولجميع القضاة فإننا نؤكد على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الصارمة بحق هذه العصابات وكل من يوفر لها الحماية بأي شكل”.

ودعا الاسدي “العشائر الغيورة الى دعم القضاء والاجهزة الامنية من أجل التصدي لهذه الآفة والقضاء عليها”.