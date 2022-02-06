النائب خشان : من المحتمل تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية إلى اشعار اخر

كشف النائب المستقل باسم خشان، اليوم الاحد، عن إمكانية تأجيل جلسة يوم غد بسبب قرار المحكمة الاتحادية حول هوشيار زيباري.

وقال خشان في حديث صحفي إن “اصدار المحكمة الاتحادية قرارا ولائيا بإيقاف ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية، يعني تأجيل جلسة انتخاب الرئيس المؤمل عقدها يوم غد الاثنين”.

وأضاف خشان، أن “عقد جلسة الانتخاب سيكون بعد حسم الدعوى التي اتخذ على اثرها الامر الولائي”.

هذا وقررت المحكمة الاتحادية، الأحد، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية.