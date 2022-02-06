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مداهمة تنتهي بالقبض على تاجر مخدرات في النجف


أعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الاحد، الاطاحة بأحد تجار المخدرات وبحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة في محافظة النجف الاشرف.

وذكرت الخلية في بيان ، انه " استمراراً للعمليات الاستباقية التي تنفذها وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية للقصاص من عصابات الجريمة المنظمة والعابثين بالامن المجتمعي من تجار ومروجي السموم المخدرة وبعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود احد تجار المواد المخدرة ضمن محافظة النجف الاشرف، وبعد استحصال الموافقات القضائية تم تشكيل فريق عمل مختص ومتابعة المتهم لعدة ايام تم مداهمة منزله والقبض عليه وبالجرم المشهود وبحوزته كميات كبيرة من الحبوب المخدرة ومسدس غير مرخص "

واشارت الى انه "تم تدوين اقوالة ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقة الاجراءات القانونية".

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