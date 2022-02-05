سياسي: السكوت على قضية اكرم القيسي تقف خلفه اهداف سياسية

أكد السياسي الشبكي سعد القدو، السبت، أن اتهام الحشد الشعبي بقصف المطارات ومقرات الأحزاب أمر معيب ومخزي، فيما أشار الى ان السكوت على قضية اكرم القيسي المتورط بقصف مطار بغداد تقف خلفه اهداف سياسية.

وقال القدو في تصريح لـ/المعلومة/، إن “فصائل الحشد الشعبي المقاومة التي قدمت تضحيات جسيمة هي أكبر من أن يتم اتهامها بقضايا مخجلة جدا”.

وأضاف أن “السكوت على قضية المتهم الحقيقي أكرم القيسي واضح أن ورائها استهداف سياسي للحشد الشعبي والمراد منه فقط توجيه الاتهام للفصائل المقاومة بتوجيه خارجي”.

تجدر الإشارة الى ان القوات تمكنت في وقت سابق من القاء القبض على المتسبب الحقيقي بقصف مطار بغداد الدولي والمدعو أكرم القيسي وسط تكتم أحاط بالقضية وتفاصيلها.