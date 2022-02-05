محلل سياسي : اتفاقية السعودية لها مخاطر على الأجيال القادمة

أكد المحلل السياسي آرام علي، السبت، أن اتفاقية الربط السككي مع السعودية ستكون لها تبعات اقتصادية كبيرة على الأجيال القادمة في العراق.

وقال علي في تصريح ل /المعلومة/ إن “هذا الاتفاقية سترهن الاقتصاد العراقي فضلا عن تأثيرها على الأجيال القادمة، كونها تحمل شبهات كثيرة ولم تعلن الحكومة عن تفاصيلها المالية”.

وأضاف أنه “واهم من يظن أن السعودية تريد مساعدة العراق فهي صاحبة سوابق خطيرة في دعم الإرهاب والخراب السياسي في البلاد”.

وترفض قوى سياسية وشعبية الاتفاقية الموقعة مع السعودية لما للأخيرة من سوابق في دعم الإرهاب في البلاد.